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الشرطة الألمانية توضح حول مقتل طالب أردني في هامبورغ

12/24/2023 7:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت الشرطة الألمانية - هامبورغ- الأنباء المتداولة حول مقتل طالب أردني في هامبورغ.


وقالت شرطة هامبورغ على صفحتها الرسمية على الفيسبوك : "يوجد حاليا تقرير متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بمقتل طالب أردني في هامبورغ. لا علم لنا بهذه الحقيقة، ولا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل يمكن ربطها بهذا الأمر. نفترض حاليًا أن هذه أخبار مزيفة. يرجى عدم نشر الرسائل التي تحتوي على مثل هذا المحتوى"


ولم تتطرق شرطة هامبورغ حول اي معلومات اضافية.

في وقت قال موقع "العربية.نت" نقلاً عن أحد أقارب الطالب إن محمد يبلغ من العمر 21 عاماً، ذهب لدراسة أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات في جامعة عريقة في هامبورغ.


وأكد - وفقاً لذات التصريح - أن الجهات الأمنية في ألمانيا لم تتحدث كثيراً في القضية التي أدمت قلوب ذويه، وكل المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بتلقيه رصاصتين في الرأس جعلتاه يفارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

وكانت الخارجية الأردنية قالت في بيان صادر عنها أمس أنها تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية ، واشارت انه جاري العمل على نقل جثمانه الى الأردن




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