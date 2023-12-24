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منة شلبي تجهّز لمسلسلها الجديد خارج السباق الرمضاني

12/24/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة المصرية منة شلبي لتصوير مسلسل جديد بعنوان ((سيدتي العويلة)) الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الغنائية الموسيقية، حيث كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن تفاصيل المسلسل الذي يعكف على تحضيراته خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المسلسل سيكون من حلقات قصيرة، ويعد معالجة جديدة للقصة الشهيرة ((بجماليون)) التي تم اقتباس مسرحية ((سيدتي الجميلة)) منها ، حيث من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني .

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