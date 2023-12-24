منة شلبي تجهّز لمسلسلها الجديد خارج السباق الرمضاني
التاريخ
12/24/2023 7:13:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة المصرية منة شلبي لتصوير مسلسل جديد بعنوان ((سيدتي العويلة)) الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الغنائية الموسيقية، حيث كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن تفاصيل المسلسل الذي يعكف على تحضيراته خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المسلسل سيكون من حلقات قصيرة، ويعد معالجة جديدة للقصة الشهيرة ((بجماليون)) التي تم اقتباس مسرحية ((سيدتي الجميلة)) منها ، حيث من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني .
لها
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN24122023000208011052ID1107653087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.