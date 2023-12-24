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2 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

12/24/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الأخير بلغ نحو 2 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 90 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 31% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .


وحول كمية الأمطار الهاطلة من بداية الموسم على كافة محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد الى 35,8 % .

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