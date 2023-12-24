2 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الأخير بلغ نحو 2 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 90 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 31% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .
وحول كمية الأمطار الهاطلة من بداية الموسم على كافة محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد الى 35,8 % .
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