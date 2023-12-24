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اتحاد جدة يترنح بخسارة مؤلمة أمام الرائد

12/24/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل اتحاد جدة، نتائجه السلبية، وتكبد خسارة جديدة بنتيجة 1-3 أمام الرائد، السبت، في إطار الجولة 18 من دوري روشن السعودي.
سجل ثلاثية الرائد، كريم البركاوي "هدفين" في الدقيقتين 22 و72، ومحمد الدوسري في الدقيقة 89.
فيما سجل هدف اتحاد جدة، البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 25.
وارتفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة في المركز 15، فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المرتبة السادسة.
وكان اتحاد جدة قد خرج مؤخرا من منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة 1-3 أمام الأهلي المصري في ربع النهائي.
وبالعودة لمباراة اليوم، بدا اتحاد جدة مرتبكا بسبب الغيابات التي يعاني منها خاصة على مستوى الدفاع.
وارتكب مد الله العليان، خطأ على تفاريس، ليشهر الحكم، البطاقة الحمراء في وجه لاعب العميد في الدقيقة 9.
واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الرائد، لكنه تراجع عن القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة حرة.
واندفع الرائد نحو الهجوم، وتمكن كريم البركاوي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 برأسية محكمة سكنت شباك المعيوف.
ولم تستمر فرحة الرائد طويلا، حيث نجح رومارينيو في معادلة النتيجة بعد 3 دقائق، مستفيدا من تمريرة كورنادو.
ومع بداية الشوط الثاني، استمر تخبط اتحاد جدة، وكاد محمد فوزير أن يمنح التقدم لفريقه الرائد، لكنه سدد الكرة في أحضان المعيوف.
واستمر تألق المعيوف في الدفاع عن شباكه، عندما تصدى لتسديدة تفاريس عند الدقيقة 59، ليمنع الرائد من التقدم.
وزادت أوجاع الاتحاد عندما تعرض أحمد بامسعود لإصابة قوية، وغادر الملعب مقابل دخول فرحة الشمراني.
وترجم الرائد تفوقه، عندما عاد البركاوي، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72، مستفيدا من مجهود تفاريس.
وفي ظل تراجع الاتحاد، نجح محمد الدوسري في إضافة الهدف الثالث للرائد، ليتعرض الاتحاد لخسارة قاسية قبل مواجهة النصر الثلاثاء المقبل.

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