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أوسيمين يعاني في ليلة التجديد

12/24/2023 7:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاش النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ليلة سيئة خلال مواجهة روما، مساء السبت، بختام الجولة 17 من الدوري الإيطالي.
وأعلن نابولي صباحا تمديد عقد أوسيمين، ليبقى مع الفريق حتى صيف 2026، وفي نهاية اليوم تلقى بطاقة حمراء.
وحصل أوسيمين على بطاقة صفراء بالدقيقة 73، وبعد 13 دقيقة نال الثانية فطرد، بعد تدخل على ستيفان الشعراوي.
وبدا هداف نابولي غاضبا للغاية من قرار الطرد، حيث توجه للشعراوي مطالبا إياه بالاعتراف بأنه حاول التحايل على الحكم، وهو ما لم يفعله لاعب روما.
من ناحية أخرى، مر نابولي بليلة كارثية، فقبل خروج أوسيمين، كان "البارتينوبي" يلعب ب10 لاعبين بعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها ماتيو بوليتانو، نتيجة محاولته ركل زاليفسكي لاعب روما.
وسقط نابولي في معقل الذئاب بنتيجة (2-0) ليواصل نتائجه السلبية تحت قيادة مدربه والتر ماتزاري .

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