وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة خلال احتفاله بالفوز على غزل المحلة في كأس مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدمة كبيرة تلقتها جماهير نادي "الترسانة" في مصر، وذلك بعد وفاة ياسر حسن، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بوفاة ياسر حسن، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب فوز فريقه على نظيره غزل المحلة، في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر.
وذكر "القاهرة 24" نقلا عن مصادر أن حسن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في حافلة الفريق خلال احتفاله بالفوز.
وبين المصدر أنه تم نقل المدير الإداري لإحدى المستشفيات في المحلة، والتي أكدت وفاته ومفارقته الحياة.
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