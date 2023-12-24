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وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة خلال احتفاله بالفوز على غزل المحلة في كأس مصر

12/24/2023 7:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدمة كبيرة تلقتها جماهير نادي "الترسانة" في مصر، وذلك بعد وفاة ياسر حسن، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بوفاة ياسر حسن، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب فوز فريقه على نظيره غزل المحلة، في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر.
وذكر "القاهرة 24" نقلا عن مصادر أن حسن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في حافلة الفريق خلال احتفاله بالفوز.
وبين المصدر أنه تم نقل المدير الإداري لإحدى المستشفيات في المحلة، والتي أكدت وفاته ومفارقته الحياة.

ملاعب

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