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وزارة شئون البلديات والزراعة تشكل لجنة للتظلمات والشكاوى المتعلقة بالثروة البحرية

12/24/2023 7:10:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شكلت وزارة شئون البلديات والزراعة لجنة خاصة بالتظلمات والشكاوى المتعلقة بالثروة البحرية، برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف أحمد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية، وعضوية عدد من المختصين بالثروة البحرية، وذلك من أجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين وحاملي رخص الصيد البحري على أنواعها.

وأكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية أن اللجنة ستقوم بإعداد واعتماد استمارة خاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بالثروة البحرية ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأضاف أن من مهام اللجنة دراسة والنظر في كافة التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين وحاملي رخص الصيد البحري بكافة أنواعها، وكذلك مختلف الخدمات المقدمة من قبل الإدارات التابعة للوكالة المساعدة للثروة البحرية.

وأشار الوكيل إلى إمكانية رفع المواطنين وأصحاب رخص الصيد تظلماتهم وشكاويهم حسب الأطر القانونية ومن خلال الاستمارة المخصصة لذلك من أجل البت فيها من قبل اللجنة.

وأضاف بأنه سبق وأن دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية في 3 ديسمبر الجاري، أصحاب المصائد البحرية (الحظور) إلى مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية وتم أيضاً طرح مهلة جديدة لذلك بين 24 و28 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن بناء الحظور يجب أن تكون وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وشدد وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة اتباع أساليب الصيد القانونية التي تسهم في استدامة الثروة السمكية من خلال اتباع الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، والتي تضمن حقوق الصيادين وتبني الممارسات التي تقلل من تأثيرات الصيد السلبي في مجمل المياه الإقليمية لمملكة البحرين .

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