الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يشارك في المنتدى العالمي للاجئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والسيد حسن موسى شفيعي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف، الذي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمشاركة مع حكومة سويسرا، بحضور عدد من رؤساء ووزراء الدول وأكثر من 3500 مشارك من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته التي ألقاها في المنتدى نقل الدكتور مصطفى السيد تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتمنيات جلالته بالنجاح لهذا المنتدى العالمي الهام.
وأكد أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعمل بتوجيه ودعم كريم من جلالة الملك المعظم ، كما تحظى بدعم مستمر وكبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، مشيداً بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في قيادة عمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وبين الدكتور مصطفى السيد بأن مملكة البحرين تشارك العالم في المسئولية تجاه اللاجئين، الذين هم ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات، حيث ساهمت مملكة البحرين، في السنوات القليلة الماضية في مد يد العون وبناء 15 مدرسة، و10 مراكز طبية، و10 وحدات للتناضح العكسي لتحلية المياه، وحفر 10 آبار ماء ارتوازية، ومكتبات عامة، بالإضافة إلى توصيل مئات الأطنان من المواد الاغاثية كالدواء والغذاء والخيام في اللحظات الأولى من وقوع هذه الكوارث، حيث شملت مساعداتها فلسطين، والسودان، والصومال، والنيبال، والفلبين ومصر، ودول كثيرة دون تمييز.
وأوضح أن سر نجاح المؤسسة في توصيل المواد وخدمة اللاجئين يعتمد على الاسلوب الإبداعي في تنفيذ المشاريع لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية للاجئين والنازحين مع الحفاظ على كرامة المستفيدين، مشيرا إلى أن هذه المساعدات شملت، الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أدخلت مساعداتها إلى غزة بالإضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان والجرحى في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء مستشفى ميداني في غزة، ومجمع سكني مكون من 500 وحدة سكنية، إضافةً إلى مدرسة.
وقال إن حملة التبرعات التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ستبقى مستمرة مع استحداث مبادرة إبداعية جديدة للحصول على أجهزة طبية جديدة أو أجهزة مكلفة في حالة جيدة، وذلك من مستشفيات حكومية أو خاصة للمستشفيات في غزة، والتي هم في أمس الحاجة لها نظرًا لتدمير معظم المستشفيات هناك.
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