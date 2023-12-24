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الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يشارك في المنتدى العالمي للاجئين

12/24/2023 7:10:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والسيد حسن موسى شفيعي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف، الذي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمشاركة مع حكومة سويسرا، بحضور عدد من رؤساء ووزراء الدول وأكثر من 3500 مشارك من مختلف دول العالم.

وخلال كلمته التي ألقاها في المنتدى نقل الدكتور مصطفى السيد تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتمنيات جلالته بالنجاح لهذا المنتدى العالمي الهام.

وأكد أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعمل بتوجيه ودعم كريم من جلالة الملك المعظم ، كما تحظى بدعم مستمر وكبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، مشيداً بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في قيادة عمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

وبين الدكتور مصطفى السيد بأن مملكة البحرين تشارك العالم في المسئولية تجاه اللاجئين، الذين هم ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات، حيث ساهمت مملكة البحرين، في السنوات القليلة الماضية في مد يد العون وبناء 15 مدرسة، و10 مراكز طبية، و10 وحدات للتناضح العكسي لتحلية المياه، وحفر 10 آبار ماء ارتوازية، ومكتبات عامة، بالإضافة إلى توصيل مئات الأطنان من المواد الاغاثية كالدواء والغذاء والخيام في اللحظات الأولى من وقوع هذه الكوارث، حيث شملت مساعداتها فلسطين، والسودان، والصومال، والنيبال، والفلبين ومصر، ودول كثيرة دون تمييز.

وأوضح أن سر نجاح المؤسسة في توصيل المواد وخدمة اللاجئين يعتمد على الاسلوب الإبداعي في تنفيذ المشاريع لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية للاجئين والنازحين مع الحفاظ على كرامة المستفيدين، مشيرا إلى أن هذه المساعدات شملت، الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أدخلت مساعداتها إلى غزة بالإضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان والجرحى في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء مستشفى ميداني في غزة، ومجمع سكني مكون من 500 وحدة سكنية، إضافةً إلى مدرسة.

وقال إن حملة التبرعات التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ستبقى مستمرة مع استحداث مبادرة إبداعية جديدة للحصول على أجهزة طبية جديدة أو أجهزة مكلفة في حالة جيدة، وذلك من مستشفيات حكومية أو خاصة للمستشفيات في غزة، والتي هم في أمس الحاجة لها نظرًا لتدمير معظم المستشفيات هناك.

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