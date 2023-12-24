إدارة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء الاثنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تأثرت، خلال الأيام الماضية، برياح جنوبية شرقية، ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال فترة النهار.







وقال المصدر، في بيان اليوم الأحد، إنه تزامناً مع دخول فصل الشتاء فلكياً، من المتوقع أن تتحول الرياح الجنوبية الشرقية إلى شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة السرعة بدءاً من مساء غد الاثنين وتستمر خلال الأيام القادمة وتكون نشطة السرعة أحياناً، مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة خصوصا خلال فترات الليل مع ظهور بعض السحب.







ودعا المصدر إلى متابعة آخر النشرات والتحذيرات عبر المواقع الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية.