إدارة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء الاثنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تأثرت، خلال الأيام الماضية، برياح جنوبية شرقية، ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال فترة النهار.
وقال المصدر، في بيان اليوم الأحد، إنه تزامناً مع دخول فصل الشتاء فلكياً، من المتوقع أن تتحول الرياح الجنوبية الشرقية إلى شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة السرعة بدءاً من مساء غد الاثنين وتستمر خلال الأيام القادمة وتكون نشطة السرعة أحياناً، مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة خصوصا خلال فترات الليل مع ظهور بعض السحب.
ودعا المصدر إلى متابعة آخر النشرات والتحذيرات عبر المواقع الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية.
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