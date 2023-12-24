مركز (دراسات) يعقد ورشةً متخصصةً في نمذجة الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ورشة عملٍ متخصصةٍ في مجال النمذجة المتقدمة للشبكات الكهربائية وللطاقة المتجددة، شارك فيها عددٌ من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال مثلوا وزارة شؤون الكهرباء والماء، وهيئة الكهرباء والماء، وبوليتكنك البحرين، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك".
وقال الدكتور عبدالله عيسى العباسي، مدير برنامج الطاقة والبيئة بإدارة الدراسات والبحوث، إن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش يحرص على مواكبة الالتزامات الوطنية والتوجهات الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وأوضح أن الورشة تُشكل خطوةً أولى من عدة مشروعاتٍ بحثيةٍ في قطاعي الطاقة والبيئة التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وتُسهم في زيادة الاهتمام في مجال البحث والتطوير والابتكار.
وأوضح الدكتور العباسي أن الورشة تنسجم مع خطط مملكة البحرين المعلنة في قطاع الطاقة المتجددة، لتحقيق الأهداف الوطنية التي تشمل الوصول إلى ما نسبته 5% في عام 2025م، و20% في عام 2035م من الطاقة المتجددة من مجموع خليط الطاقة الكلي، الأمر الذي يستدعي تظافر الجهود لبناء شراكاتٍ مختلفةٍ مع القطاعات الصناعية، ودعم الحلول المستدامة المبنية على البحث العلمي، بعد إعلان مملكة البحرين نيتها الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2060م.
وتضمنت فعاليات الورشة تدريب المشاركين على إحدى أحدث التطبيقات المتقدمة عالميًا التي ستغدو جزءًا أساسيًا من مختبر المحاكاة الرقمية للطاقة الكهربائية والمتجددة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتزم مركز "دراسات" تدشينه عام 2024م، ومن المتوقع أن يُسهم في دعم مسيرة تحول الطاقة في مملكة البحرين.
MENAFN24122023000055011008ID1107653046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.