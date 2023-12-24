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مركز (دراسات) يعقد ورشةً متخصصةً في نمذجة الطاقة المتجددة

12/24/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ورشة عملٍ متخصصةٍ في مجال النمذجة المتقدمة للشبكات الكهربائية وللطاقة المتجددة، شارك فيها عددٌ من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال مثلوا وزارة شؤون الكهرباء والماء، وهيئة الكهرباء والماء، وبوليتكنك البحرين، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك".

وقال الدكتور عبدالله عيسى العباسي، مدير برنامج الطاقة والبيئة بإدارة الدراسات والبحوث، إن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش يحرص على مواكبة الالتزامات الوطنية والتوجهات الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وأوضح أن الورشة تُشكل خطوةً أولى من عدة مشروعاتٍ بحثيةٍ في قطاعي الطاقة والبيئة التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وتُسهم في زيادة الاهتمام في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وأوضح الدكتور العباسي أن الورشة تنسجم مع خطط مملكة البحرين المعلنة في قطاع الطاقة المتجددة، لتحقيق الأهداف الوطنية التي تشمل الوصول إلى ما نسبته 5% في عام 2025م، و20% في عام 2035م من الطاقة المتجددة من مجموع خليط الطاقة الكلي، الأمر الذي يستدعي تظافر الجهود لبناء شراكاتٍ مختلفةٍ مع القطاعات الصناعية، ودعم الحلول المستدامة المبنية على البحث العلمي، بعد إعلان مملكة البحرين نيتها الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2060م.

وتضمنت فعاليات الورشة تدريب المشاركين على إحدى أحدث التطبيقات المتقدمة عالميًا التي ستغدو جزءًا أساسيًا من مختبر المحاكاة الرقمية للطاقة الكهربائية والمتجددة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتزم مركز "دراسات" تدشينه عام 2024م، ومن المتوقع أن يُسهم في دعم مسيرة تحول الطاقة في مملكة البحرين.

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