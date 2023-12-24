الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو
التاريخ
12/24/2023 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
تشن طائرة حربية إسرائيلية غارات على مخيم جباليا وجباليا البلد وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
واضاف المراسل بأن مدفعية الاحتلال تقصف شمال مدينة غزة بشكل كثيف
واشتد القصف المدفعي الإسرائيلي على مخيم جباليا وجباليا البلد ، وشن الاحتلال غارات على حيي التفاح والدرج في مدينة غزة
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