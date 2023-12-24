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الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

12/24/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشن طائرة حربية إسرائيلية غارات على مخيم جباليا وجباليا البلد وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


واضاف المراسل بأن مدفعية الاحتلال تقصف شمال مدينة غزة بشكل كثيف


واشتد القصف المدفعي الإسرائيلي على مخيم جباليا وجباليا البلد ، وشن الاحتلال غارات على حيي التفاح والدرج في مدينة غزة


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