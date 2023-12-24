روسيا تختبر أحدث غواصات لادا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن روسيا تجري اختبارات على أحدث غواصتين حربيتين من نوع "لادا".



وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"تخضع غواصة كرونشتادت الروسية الجديدة للمرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، في إطار هذه المرحلة تمكنت الغواصة من الغوص لعمق 100 متر، ورافقتها في أثناء الاختبارات في البحر سفن حربية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".



وأضاف البيان:"خلال الاختبارات قام طاقم الغواصة بالتحقق من آلية عمل جميع الأنظمة الموجودة فيها ووضعوا خوارزميات لغوصها وطفوها بطرق مختلفة، وتحقق المختصون أيضا من آلية عمل أنظمة الدفع وأنظمة السونار على متنها".



وأشار البيان إلى أن روسيا بدأت أيضا مرحلة اختبارات الرسو لغواصة "فيليكيي لوكي" الجديدة من نوع "لادا"، وفي أثناء الاختبارات قام المختصون بفحص معظم الأنظمة الموجودة في الغواصة، مثل: أنظمة الاتصالات وأنظمة السونار وأنظمة التحكم ومنظومات التسليح.



تطور روسيا غواصات "لادا" في إطار المشروع الحكومي 677، وتنتمي هذه الغواصات إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج في أثناء الحركة، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل العدو.



ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

RT