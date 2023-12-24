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سامسونج تتعاون مع نيتفليكس لإضفاء الحيوية على عالم مسلسل Squid Game عبر تجربة حية وغامرة

12/24/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تعاون جديد مع "نيتفليكس"؛ تُعتبر بموجبه شريكاً رسمياً للتجربة الغامرة والواقعيّة القادمة "Squid Game: The Trials" من نيتفليكس. وتوفّر التجربة المعزّزة بالتكنولوجيا المتطوّرة من سامسونج؛ أحد أكثر أشكال اللعب التفاعليّة جاذبيّة وإقبالاً عبر أحدث أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج وهواتف Galaxy الذكيّة.
وبإمكان عشاق ومحبّي مسلسلات نيتفليكس "لعبة الحبّار" و"لعبة الحبّار: التحدّي"، التي حقّقت نسبة انتشار واسعة جداً؛ الاشتراك في فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها تتيح للزوّار التنافس في ألعاب وأنشطة مشابهة لتلك التي تمّ تصويرها في هذه المسلسلات. وقد باتت التجربة الغامرة والفريدة المرتقبة "Squid Game: The Trials" متاحةً الآن للزوّار في لوس أنجلوس حتى مطلع العام الجديد، مع خطط للتوسّع قريباً في مدن مختلفة حول العالم.
وأعرب تشيولجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المبيعات والتسويق لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، عن سعادته بالشراكة مع نيتفليكس لتوفير تجارب ترفيهيّة رائدة في هذا الإطار. وقال: "من خلال جودة الصورة المذهلة لشاشة Neo QLED 8K، سيُتاح للمعجبين والمشاركين فرصة للتفاعل والانغماس مع المحتوى وخلق ذكريات لا تُنسى".
وسيوظّف " Squid Game: The Trials" أجهزة التلفاز المتطوّرة من سامسونج، بالإضافة إلى أجهزة Galaxy المحمولة في داخل كلّ لعبّة بهدف توفير تجربة غامرة وتفاعليّة. وسيتنقّل المشاركون في المناطق التجريبية المحاطة بشاشات سامسونج الرائدة Neo QLED 8k, 4k ، وThe Frame، والتي تم وضعها لتعزيز الحماس والإثارة في الألعاب.
وتستقبل شاشة Neo QLED 8K الرائدة الضيوف عند المدخل في أجواء ترحيبيّة عبر عرض المقطع الترويجي لمسلسل " لعبة الحبّار: التحدّي". وبفضل معالج Neural Quantum بدقة 8k تعمل شاشة Neo QLED على ترقية المحتوى إلى دقة مذهلة تبلغ 8k في الوقت الفعلي، مما يسمح للمشاركين بالانغماس فورًا في التجربة الحيوية والمليئة بالتفاصيل لعالم "لعبة الحبار".
كما يمكن للزوار الاستمتاع بأحدث ابتكارات سامسونج للهواتف المحمولة من خلال تجارب متنوعة مع هاتفي Galaxy Z Flip5 وGalaxy S23 Ultra . وتوفر سامسونج فرصًا لتجربة أحدث التقنيات من خلال دمج ميزاتها الرئيسة مع أكثر المشاهد الاستثنائيّة والخالدة من "لعبة الحبّار".
وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تسويق أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "تعتمد الشراكة طويلة الأمد بين سامسونج ونيتفليكس على هدف مشترك، يتمثّل بإثراء وتحفيز مشاعر الأفراد ودفعهم نحو اكتشاف عوالم جديدة. من خلال علاقاتنا المفتوحة والقائمة على التعاون المشترك سنعمل على إنشاء تجارب جديدة وغامرة".
وأثناء لعب لعبة "إشارة حمراء، إشارة خضراء" الأكثر شهرة في "لعبة الحبّار"، سيوثّق هاتف Galaxy S23 Ultra اللحظات الرئيسة من اللعب باستخدام ميّزة Hyperlapse لمقاطع الفيديو، وصور عالية الجودة.
وبفضل الدقة التي يُتيحها، يعمل قلم S Pen كعنصر حاسم في تحدي لعبة دالغونا الرقمي، من خلال مساعدة اللاعبين على الانطلاق في المهمة المثيرة والمتمثلة في قطع الأشكال الدقيقة من الحلوى الكورية. ويمكن للزوار الاستمتاع باللعبة على شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra الغامرة فائقة الاتساع وتحدي أنفسهم بخمسة مستويات من الصعوبة، فيما يُتاح للاعبين أيضًا التحقق من ترتيبهم مقارنة بالمنافسين على لوحة المتصدرين. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام قلم S Pen لالتقاط الصور داخل اللعبة لمشاركتها بعد الانتهاء من اللعب.
وبإمكان المشاركين مشاركة الصور من كلتا اللعبتين على الفور عبر ميّزة Quick Share ، أو تنزيلها من خلال البريد الإلكتروني. كما سيُتاح أيضًا كشك FlexCam Selfie ، حيث توفّر ميّزة FlexCam الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip5 للزائرين التقاط صور شخصيّة بدون استخدام اليدين، ومن زوايا مختلفة وتنزيلها لوضعها في إطار خاص.
وبعد انتهاء الألعاب، يمكن للمشاركين العودة إلى صالة كبار الشخصيات، حيث يمكنهم متابعة التحديات المستمرة عبر شاشة The Frameبحجم 85 بوصة. ويقدّم تلفزيون لايف ستايل المزود بأحدث تقنيات "الشاشة غير اللامعة" Matte Display؛ تجربة مشاهدة متميزة تحاكي أجواء مقر "الرجل الأمامي" في السلسلة.







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