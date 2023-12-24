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بعد تنفيذ حكم الإعدام... أسرة نيرة أشرف تتحرك مجدداً ضد أسرة القاتل

12/24/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محامي أسرة نيرة أشرف أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة قاتلها محمد عادل.

وبحسب محامي أسرة نيرة فإن هذه الدعوى سوف تنظرها المحكمة في جلسة 11 كانون الثاني 2024 المقبلة.

وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، يوم الثلاثاء، جلسة 11 كانون الثاني 2024، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف حزيران الماضي.
وجاء في التقرير أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال: "طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويضا نهائيا، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان".

وتابع: "بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11 كانون الثاني 2024".
يذكر أنه وفي حزيران من العام الماضي استيقظ المصريون على فاجعة دامية حيث تداولوا فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته الطالبة أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد أرعبهم.

لبنان 24

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