ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً
التاريخ
12/24/2023 6:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14.
ونقلت القناة 12 عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله "ليس مقبولا تعريض حياة جنودنا للخطر وإرسالهم إلى مبان دون قصفها".
وأضاف "الاستسلام للضغوط الخارجية حتى من أقرب الأصدقاء خطأ فادح ندفع ثمنه غاليا"
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