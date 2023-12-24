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ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

12/24/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14.

ونقلت القناة 12 عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله "ليس مقبولا تعريض حياة جنودنا للخطر وإرسالهم إلى مبان دون قصفها".


وأضاف "الاستسلام للضغوط الخارجية حتى من أقرب الأصدقاء خطأ فادح ندفع ثمنه غاليا"


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