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مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

12/24/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي لصحيفة معاريف إن حكومة نتنياهو تجاهلت أن أي حل سياسي مع العرب ينبغي أن يكون مقرونا بالأمن.
وأضاف "رغم الدمار في غزة ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية."
وتابع " تصريحات غالانت بشأن السنوار دعاية حرب لا معنى لها وحماس حققت هدفا إستراتيجيا حين قالت لإسرائيل أنا من يدير الصراع."
وأكد أن حماس دخلت الحرب مدركة أن سيناريو تدمير الضاحية الجنوبية محتمل.
ونوه أن النهج الحالي من الكذب يعني أن إسرائيل ستستمر في العيش في بلد مهدد، قائلاً " علينا بناء مؤسسة صهيونية مزدهرة هنا فكيف سنفعل ذلك بعد الذي يحدث."
وأشار إلى أنه لا مفر من التوصل إلى اتفاق مع حماس وليس مع أي طرف آخر.
وختم "نحن لا نقول الحقيقة لمواطنينا الاسرائيليين ولن نقضي على حزب الله وحماس الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المختطفين.




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