مباريات أمم أفريقيا 2023 ستبث في 150 دولة حول العالم

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- Amman Net) سيكون عشاق كرة القدم في 150 دولة عبر العالم على موعد مع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط القادمين.
وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فيرون موسينغو أومبا، إن "اهتمام أوروبا بكأس أمم أفريقيا بات كبيرا، كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل. والاهتمام تجاوز القارة الأوروبية، حيث فاق عدد البلدان التي ستبث مباريات (كان 2023) 150 بلدا".
وأعرب الأمين العام للـ"كاف"، عن دهشته من ارتفاع عدد طلبات الاعتماد من طرف وسائل الإعلام الأفريقية والعالمية لتغطية لقاءات النسخة الـ34 من البطولة القارية، كاشفا أنه "لم أر -من قبل- مثل هذا العدد الكبير من طلبات الاعتماد لتغطية المنافسة، استقبلنا 5200 طلب وهو عدد كبير مقارنة مع دورة الكاميرون عندما تلقينا 2900 طلب فقط".
وأشار أومبا إلى أنه "منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، أرسلت (كاف) مجموعة من الخبراء إلى أبيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، وتأكد أن الأمور تسير كما ينبغي".
وستجرى منافسات أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا، بعد نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون.
ووزعت المنتخبات المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى دور ثمن النهائي.
والمجموعات الست هي:
المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.
وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخب ساحل العاج وغينيا بيساو، السبت 13 يناير/كانون الثاني القادم، بملعب "الحسن واتارا".
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