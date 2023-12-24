مباريات أمم أفريقيا 2023 ستبث في 150 دولة حول العالم

MENAFN - Amman Net) سيكون عشاق كرة القدم في 150 دولة عبر العالم على موعد مع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط القادمين.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فيرون موسينغو أومبا، إن "اهتمام أوروبا بكأس أمم أفريقيا بات كبيرا، كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل. والاهتمام تجاوز القارة الأوروبية، حيث فاق عدد البلدان التي ستبث مباريات (كان 2023) 150 بلدا".

وأعرب الأمين العام للـ"كاف"، عن دهشته من ارتفاع عدد طلبات الاعتماد من طرف وسائل الإعلام الأفريقية والعالمية لتغطية لقاءات النسخة الـ34 من البطولة القارية، كاشفا أنه "لم أر -من قبل- مثل هذا العدد الكبير من طلبات الاعتماد لتغطية المنافسة، استقبلنا 5200 طلب وهو عدد كبير مقارنة مع دورة الكاميرون عندما تلقينا 2900 طلب فقط".

وأشار أومبا إلى أنه "منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، أرسلت (كاف) مجموعة من الخبراء إلى أبيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، وتأكد أن الأمور تسير كما ينبغي".

وستجرى منافسات أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا، بعد نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون.

ووزعت المنتخبات المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى دور ثمن النهائي.

والمجموعات الست هي:

المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخب ساحل العاج وغينيا بيساو، السبت 13 يناير/كانون الثاني القادم، بملعب "الحسن واتارا".