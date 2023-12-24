ديفيد ريحاني: إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع غزة يوصل رسائل إلى العالم

ديفيد ريحاني: إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع غزة يوصل رسائل إلى العالم
التاريخ
12/24/2023 6:10:33 AM
(MENAFN
- Amman Net) وضح رئيس وأمين عام كنيسة جماعة الله الأردنية وعضو في الهيئة الإدارية للمجمع الإنجيلي الأردني ديفيد ريحاني أبرز وسائل التعبير بعد قرار إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع أهالي قطاع غزة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ديفيد ريحاني يوضح أبرز وسائل التعبير بعد قرار إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع أهالي قطاع غزة
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