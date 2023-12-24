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ديفيد ريحاني: إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع غزة يوصل رسائل إلى العالم

12/24/2023 6:10:33 AM
(MENAFN- Amman Net) وضح رئيس وأمين عام كنيسة جماعة الله الأردنية وعضو في الهيئة الإدارية للمجمع الإنجيلي الأردني ديفيد ريحاني أبرز وسائل التعبير بعد قرار إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ديفيد ريحاني يوضح أبرز وسائل التعبير بعد قرار إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع أهالي قطاع غزة

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