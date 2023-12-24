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نتنياهو: قراراتنا العسكرية مبنية على حساباتنا الخاصة

12/24/2023 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، "إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا العسكرية تُبنى وفقا لحساباتنا الخاصة".

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