نتنياهو: قراراتنا العسكرية مبنية على حساباتنا الخاصة
التاريخ
12/24/2023 6:10:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، "إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا العسكرية تُبنى وفقا لحساباتنا الخاصة".
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