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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب قرية البرج جنوب الخليل

12/24/2023 6:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب، اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على شاب (21 عاما)، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية البرج جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته.

يتبع...

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