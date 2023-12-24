الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب قرية البرج جنوب الخليل
التاريخ
12/24/2023 6:10:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب، اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لمراسل الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على شاب (21 عاما)، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية البرج جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته.
يتبع...
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