الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب قرية البرج جنوب الخليل

وأفادت مصادر أمنية لمراسل الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على شاب (21 عاما)، أثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في قرية البرج جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته.

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