بخسارته على يد بروكلن نتس 115 /126.. بيستونز يعادل الرقم القياسي لعدد الهزائم المتتالية بدوري السلة الأمريكي

عادل ديترويت بيستونز الرقم القياسي لعدد الخسائر المتتالية في موسم واحد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تعرضه للهزيمة الـ26 على التوالي بخسارته على يد بروكلن نتس 115 /126 فجر اليوم الأحد.

وتساوى بيستونز في الرقم القياسي السلبي الذي سجله كليفلاند كافالييرز في موسم 2013 /2014، حيث حقق انتصارين فقط مقابل 27 هزيمة في أول موسم له تحت قيادة المدرب مونتي ويليامز.

ويلتقي بيستونز مع نتس مجددا فجر الخميس، وحال خسارته سينفرد بالرقم القياسي السلبي.

وتعرض فيلادلفيا لـ28 هزيمة متتالية ، في مسيرة كارثية بدأت في آواخر موسم 2014 /2015 واستمرت خلال موسم 2015 /2016.

وسجل ميكال بريدجز 29 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وست متابعات لنتس وأحرز جادين إيفي 23 نقطة وأضاف كاد كونينجهام 22 نقطة لبيستونز، الذي لم يعرف طريق النصر منذ 28 أكتوبر الماضي.

وسجل ميلواكي بكس فوزه السابع على التوالي وتغلب على نيويورك نيكس 130 /111 بفضل تألق جيانيس انتيتوكومبو الذي سجل 28 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

وأحرز بوبي بورتيس 23 نقطة و11 متابعة وسجل كريس ميدليتون 20 نقطة مقابل تسجيل داميان ليلارد 19 نقطة وسبع تمريرات حاسمة ، ليقودوا بكس لتحقيق الفوز التاسع على التوالي على نيكس.

وفاز دالاس مافريكس على سان انطونيو سبيرز 144 /119 بعد تسجيل لوكا دونسيتش 39 نقطة و12 متابعة وعشر تمريرات حاسمة.

وسجل دونسيتش عشر أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة للمرة الـ63 في مسيرته، من بينها 36 مباراة سجل خلالها 30 نقطة أو أكثر.

وخسر سبيرز للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الـ22 في أخر 23 مباراة.

وفي باقي المباريات فاز هيوستن روكتس على نيو أورليانز بيليكانز 106 /104 واورلاندو ماجيك على إنديانا بيسرز 117 /110 ودنفر نجتس على تشارلوت هورنتس 102 /95 ويوتا جاز على تورنتو رابترز 126 /119 وممفيس جريزليس على اتلانتا هوكس 125 /119 وكليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز 109 /95 ولوس أنجليس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 129 /120 و جولدن ستيت واريورز على بورتلاند 126 /106 ومينيسوتا تمبرولفز على ساكرامينتو كينجز 110 /98 وبوسطن سيلتكس على لوس أنجلوس كليبرز 145 / 108.

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