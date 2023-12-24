شركة 100Jordan تضع لماستها على المباني الجاهزة في البترا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وضعت شركة
100Jordan لماستها على
المباني الأسمنتية الجاهزة والقابلة للنقل، التي تعمل بالطاقة الخضراء، والحاصلة على شهادات الجودة والبيئة والتصنيع الجيد وضمن المواصفات
الشروط العالمية في مدينة البترا
الوردية.
والتقت شركة 100Jordan ممثلة بالرئيس التنفيذي
نضال ملو العين مع
رئيس سلطة البترا
ومفوض السياحة ومسؤولي السلطة، بالإضافة إلى إدارة المحمية لبحث تطوير المواقع السياحية وتوفير الخدمات
من المباني الجاهزة.
ولدى الرئيس التنفيذي للشركة نضال ملو العين
رؤية تطويرية للمواقع السياحية، وتوفير الخدمات السياحية بمشاركة المجتمع المحلي باعتباره جزء
من منظومة السياحة المحلية.
وشدد ملو العين على أهمية التنمية للمجتمعات المحلية، ومنح الأولوية لأبناء المنطقة، ومراجعة الخطط والاستراتيجيات السياحية والخطط التنموية، وأن يكون التركيز بالتسويق والترويج للأردن وحدة واحدة دون أن يرتبط بأي
برامج سياحية بالمنطقة حتى لا يتأثر بالظروف الجيوسياسية.
ودعا للعمل على تكثيف الجهود
لتنشيط السياحة الداخلية بتنظيم
رحلات
سياحية للأردنيين والمقيمين والجاليات، فضلا عن السياحة الوافدة. مشددا على ضرورة تقدم الحكومة جزءا من الدعم بتخفيض فاتورة الطاقة عن القطاعات السياحية، أو تفعيل نظام الفاتورة الثابتة للطاقة بقيمة مقطوعة.
وأكد نضال ملو العين أهمية العمل جنبا إلى جنب مع أبناء المجتمع المحلي بتوفير فرص عمل أو تمكينهم من امتلاك
عملهم الخاص ضمن خطة تنموية خدمية سريعة التنفيذ، تحرك العجلة الاقتصادية وترفع من سوية السياحة وتوفير الأمن الاقتصادي لأبناء المجتمع والمنطقة الذي سيرفع من العوائد والإيرادات والناتج المحلي وتكون نقطة جذب للاستثمارات.
وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة 100Jordan نضال ملو
العين بالشكر لجميع العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات والمنشأت من القطاعين العام والخاص.
MENAFN24122023000151011027ID1107653005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.