شركة 100Jordan تضع لماستها على المباني الجاهزة في البترا

MENAFN - Khaberni) خبرني - وضعت شركة100Jordan لماستها علىالمباني الأسمنتية الجاهزة والقابلة للنقل، التي تعمل بالطاقة الخضراء، والحاصلة على شهادات الجودة والبيئة والتصنيع الجيد وضمن المواصفاتالشروط العالمية في مدينة البتراالوردية.

والتقت شركة 100Jordan ممثلة بالرئيس التنفيذي

نضال ملو العين مع

رئيس سلطة البترا

ومفوض السياحة ومسؤولي السلطة، بالإضافة إلى إدارة المحمية لبحث تطوير المواقع السياحية وتوفير الخدمات

من المباني الجاهزة.

ولدى الرئيس التنفيذي للشركة نضال ملو العين

رؤية تطويرية للمواقع السياحية، وتوفير الخدمات السياحية بمشاركة المجتمع المحلي باعتباره جزء

من منظومة السياحة المحلية.

وشدد ملو العين على أهمية التنمية للمجتمعات المحلية، ومنح الأولوية لأبناء المنطقة، ومراجعة الخطط والاستراتيجيات السياحية والخطط التنموية، وأن يكون التركيز بالتسويق والترويج للأردن وحدة واحدة دون أن يرتبط بأي

برامج سياحية بالمنطقة حتى لا يتأثر بالظروف الجيوسياسية.

ودعا للعمل على تكثيف الجهود

لتنشيط السياحة الداخلية بتنظيم

رحلات

سياحية للأردنيين والمقيمين والجاليات، فضلا عن السياحة الوافدة. مشددا على ضرورة تقدم الحكومة جزءا من الدعم بتخفيض فاتورة الطاقة عن القطاعات السياحية، أو تفعيل نظام الفاتورة الثابتة للطاقة بقيمة مقطوعة.

وأكد نضال ملو العين أهمية العمل جنبا إلى جنب مع أبناء المجتمع المحلي بتوفير فرص عمل أو تمكينهم من امتلاك

عملهم الخاص ضمن خطة تنموية خدمية سريعة التنفيذ، تحرك العجلة الاقتصادية وترفع من سوية السياحة وتوفير الأمن الاقتصادي لأبناء المجتمع والمنطقة الذي سيرفع من العوائد والإيرادات والناتج المحلي وتكون نقطة جذب للاستثمارات.



وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة 100Jordan نضال ملو

العين بالشكر لجميع العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات والمنشأت من القطاعين العام والخاص.



