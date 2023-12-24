المكتئب قد لا تظهر عليه علامات الحزن

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- Khaberni) خبرني - في الغالب يرتبط دائماً مصطلح الاكتئاب لدى الكثير من الأشخاص بشعور الحزن واليأس وفقدان الرغبة في عمل أي أنشطة، فهذه الصورة التقليدية التي قد نتصورها دائماً إذا ذكرت أمامنا كلمة الاكتئاب، لكن هل سمعت عن الاكتئاب المبتسم من قبل؟ وما هي أعراضه ومدى خطورته؟ هنا سنوضح لك كل ما يتعلق بالاكتئاب المبتسم لتأخذ حذرك
ما هو الاكتئاب المبتسم؟ في الطبيعي تختلف
وتعتبر حالة الاكتئاب المبتسم من الحالات الغير مسجلة في تشخيصات الاضطرابات العقلية، لكنها حالة موجودة ويتم التشخيص بها وفقاً لحالة المريض، وتعتبر أحد اضطرابات الاكتئاب لكن غير النمطية
أعراض الاكتئاب المبتسم الشخص المصاب بهذه الحالة، يكون سعيداً ومبتسماً من الخارج للآخرين، لكن من داخله يعاني من الأعراض الصعبة والمؤلمة للاكتئاب، وهذه الأعراض الداخلية تختلف من شخص لآخر حسب حالته، مثل:
الحزن الشديد والعميق والمستمر
الشعور بالخمول والتعب
التغيرات في الشهية
تغيرات في الوزن
تغيرات في النوم
سيطرة مشاعر اليأس
الشعور بالتدني وعدم احترام الذات
فقدان المتعة والاهتمام بأي أنشطة، حتى إذا كنت تستمتع بها قبل ذلك
هذه الأعراض قد تظهر مجتمعة وكاملة أو قد يظهر بعضاً منها على الشخص المصاب بالاكتئاب المبتسم، على الرغم من ذلك تجد هذا الشخص في حضور الآخرين وفي الأماكن العامة، متماسكاً ولا تظهر عليه أي من هذه الأعراض، حيث ستجده أمامهم:
نشيط
أدائه عالي وجيد
مستقر ولديه وظيفته الثابتة وأسرته وحياته الاجتماعية
سعيد ومتفائل ومبتهج
والشخص المصاب بهذه الحالة يسعى دائماً لتصدير هذه الصورة للآخرين، لأنه يظن أن:
ظهور أعراض الاكتئاب عليه ستجعله شخص ضعيف
إنكاره للحالة هو أفضل شيء لشعوره بالتحسن
إظهار مشاعره الحقيقية عبء كبير لا يريد أن يحمله لأحد
أن الأشخاص الآخرين لديهم مشاكلهم الخاصة، فلماذا يشتكي هو من حالته
العالم والأشخاص المحيطين به سيكونوا أفضل من غيره
وتجده دائماً يصر على أنه بخير وغير مصاب بالاكتئاب وينكر الحالة ويبتسم. والذي يساعده على ذلك أعراض الاكتئاب المبتسم، حيث أن المصاب به لا يحدث له أي تأثير في مستويات الطاقة لديه أمام الآخرين، لكن بمجرد أن يكون بمفرده يظهر ضعفه
ولهذا فإن خطورة الإقدام على الانتحار يكون أعلى بكثير في هذه الحالة عن غيرها من حالات الاكتئاب الأخرى، خاصة إذا وصل الشخص لأعراض الاكتئاب الشديد، فتكون لديه طاقة وحافز للمتابعة على التخلص من النفس بدون أن يشعر أحداً به
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