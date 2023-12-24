المكتئب قد لا تظهر عليه علامات الحزن

MENAFN - Khaberni) خبرني - في الغالب يرتبط دائماً مصطلح الاكتئاب لدى الكثير من الأشخاص بشعور الحزن واليأس وفقدان الرغبة في عمل أي أنشطة، فهذه الصورة التقليدية التي قد نتصورها دائماً إذا ذكرت أمامنا كلمة الاكتئاب، لكن هل سمعت عن الاكتئاب المبتسم من قبل؟ وما هي أعراضه ومدى خطورته؟ هنا سنوضح لك كل ما يتعلق بالاكتئاب المبتسم لتأخذ حذرك

ما هو الاكتئاب المبتسم؟ في الطبيعي تختلف

وتعتبر حالة الاكتئاب المبتسم من الحالات الغير مسجلة في تشخيصات الاضطرابات العقلية، لكنها حالة موجودة ويتم التشخيص بها وفقاً لحالة المريض، وتعتبر أحد اضطرابات الاكتئاب لكن غير النمطية

أعراض الاكتئاب المبتسم الشخص المصاب بهذه الحالة، يكون سعيداً ومبتسماً من الخارج للآخرين، لكن من داخله يعاني من الأعراض الصعبة والمؤلمة للاكتئاب، وهذه الأعراض الداخلية تختلف من شخص لآخر حسب حالته، مثل:

الحزن الشديد والعميق والمستمر

الشعور بالخمول والتعب

التغيرات في الشهية

تغيرات في الوزن

تغيرات في النوم

سيطرة مشاعر اليأس

الشعور بالتدني وعدم احترام الذات

فقدان المتعة والاهتمام بأي أنشطة، حتى إذا كنت تستمتع بها قبل ذلك

هذه الأعراض قد تظهر مجتمعة وكاملة أو قد يظهر بعضاً منها على الشخص المصاب بالاكتئاب المبتسم، على الرغم من ذلك تجد هذا الشخص في حضور الآخرين وفي الأماكن العامة، متماسكاً ولا تظهر عليه أي من هذه الأعراض، حيث ستجده أمامهم:

نشيط

أدائه عالي وجيد

مستقر ولديه وظيفته الثابتة وأسرته وحياته الاجتماعية

سعيد ومتفائل ومبتهج

والشخص المصاب بهذه الحالة يسعى دائماً لتصدير هذه الصورة للآخرين، لأنه يظن أن:

ظهور أعراض الاكتئاب عليه ستجعله شخص ضعيف

إنكاره للحالة هو أفضل شيء لشعوره بالتحسن

إظهار مشاعره الحقيقية عبء كبير لا يريد أن يحمله لأحد

أن الأشخاص الآخرين لديهم مشاكلهم الخاصة، فلماذا يشتكي هو من حالته

العالم والأشخاص المحيطين به سيكونوا أفضل من غيره

وتجده دائماً يصر على أنه بخير وغير مصاب بالاكتئاب وينكر الحالة ويبتسم. والذي يساعده على ذلك أعراض الاكتئاب المبتسم، حيث أن المصاب به لا يحدث له أي تأثير في مستويات الطاقة لديه أمام الآخرين، لكن بمجرد أن يكون بمفرده يظهر ضعفه

ولهذا فإن خطورة الإقدام على الانتحار يكون أعلى بكثير في هذه الحالة عن غيرها من حالات الاكتئاب الأخرى، خاصة إذا وصل الشخص لأعراض الاكتئاب الشديد، فتكون لديه طاقة وحافز للمتابعة على التخلص من النفس بدون أن يشعر أحداً به