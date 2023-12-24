جمعية الإمارات للخيول العربية تقرر رفع جوائز أبوظبي الدولية لجمال الخيل إلى 4 ملايين يورو

أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، رفع قيمة الجوائز المالية للنسخة المقبلة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية "تايتل شو" إلى 4 ملايين يورو.

وتقام البطولة، في فبراير المقبل ضمن سلسلة بطولات جولة الجياد العربية، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتشمل العديد من البطولات رفيعة المستوى في عدد من أبرز العواصم العالمية التي تم اختيارها بعناية .

وتعتبر بطولة أبوظبي الدولية، التي تحرص على اتباع أعلى معايير الشفافية والعدالة، محطة مهمة في عروض جمال الخيل العربية الدولية، حيث ساهمت في الكشف عن العديد من الأبطال العالميين، كما أنها تجتذب أفضل سلالات الخيل العربية، وتتميز بنظام جوائزها الفريد الذي يمنح الفائزين في الأشواط التأهيلية وحتى المركز السادس، مبالغ مالية مجزية بقيم متفاوتة، بهدف دعم ملاك ومربي الخيل المشاركة من داخل وخارج الدولة.

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