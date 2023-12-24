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مقتل اثنين وإصابة 3 في اقتحام شاحنة عسكرية لسوق مكتظة في الفلبين

12/24/2023 5:28:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت الشرطة الفلبينية أن رجلاً اقتحم بشاحنة عسكرية سوقاً عامة مكتظة بالمتسوقين في جنوب الفلبين، اليوم الأحد،
ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت الشرطة، في تقرير فوري، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع في مدينة دافاو، على بعد نحو 980 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشاحنة كانت في وضع الاستعداد في السوق العامة كجزء من التدابير الأمنية، لكن رجلاً قفز داخل الشاحنة عندما خرج السائق للذهاب إلى المرحاض، تاركاً محرك السيارة في وضع التشغيل.

وأضاف التقرير أن المشتبه فيه قاد الشاحنة داخل السوق العامة، وصدم عدة أشخاص قبل أن يصطدم بسيارات متوقفة.

وتم اعتقال المشتبه فيه البالغ من العمر 44 عاماً، لكن السلطات ما زالت تحدد الدافع وراء الحادث.

وقالت الشرطة إن القتيلين هما رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 34 عاماً. وتم نقل الأشخاص الثلاثة المصابين إلى المستشفى.

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