«موارد الشارقة» تعلن عطلة رأس السنة الميلادية 2024

«موارد الشارقة» تعلن عطلة رأس السنة الميلادية 2024
التاريخ
12/24/2023 5:28:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة رأس السنة الميلادية 2024م لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الإثنين الموافق 1/1/2024م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.
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