«موارد الشارقة» تعلن عطلة رأس السنة الميلادية 2024

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة رأس السنة الميلادية 2024م لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الإثنين الموافق 1/1/2024م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

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