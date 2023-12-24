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«موارد الشارقة» تعلن عطلة رأس السنة الميلادية 2024

12/24/2023 5:28:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة رأس السنة الميلادية 2024م لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الإثنين الموافق 1/1/2024م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

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