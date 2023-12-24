2023 عام ثورة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية.. ما هي أبرز الابتكارات؟

يُنظر إلى عام 2023 على نطاق واسع على أنه عام التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد شهد ظهور مجموعة كاملة من الأدوات التقنية الجديدة والمحسنة، والتي أثر الكثير منها على مجال الرعاية الصحية بشكل أساسي حيث شهد تطورات أعادت تشكيل الممارسات الطبية ومهدت الطريق لمستقبل تكون فيه الرعاية الصحية أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليها.

واستطلعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية آراء خبراء الذكاء الاصطناعي والذين أشاروا إلى 6 من أكبر ابتكارات العام 2023.



1- "تشات جي بي تي"

على الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي رسمي يحكم استخدامه، يتم اختبار الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع من قبل المتخصصين في المجال الطبي.

ويشير الدكتور تينغ لونج داي، أستاذ إدارة العمليات وتحليلات الأعمال في كلية جونز هوبكنز كاري للأعمال في بالتيمور، إلى أن "تشات جي بي ت" هي أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا على نطاق واسع بين متخصصي الرعاية الصحية في مختلف الأنشطة التي تهدف إلى تقليل عبء التوثيق والسماح للأطباء بالتركيز على أنشطتهم الأساسية عبر اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية".

كما أحدثت هذه الأداة ثورة في اتصالات الرعاية الصحية من خلال توفير أدوات لخطط العلاج الشخصية وإشراك المرضى عن بعد، وتم استخدامه لإنشاء مواد تعليمية تفاعلية للمرضى.

2. صور الشبكية

في سبتمبر من هذا العام، أعلن باحثون من فريق جامعة كوليدج لندن عن نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن الأمراض باستخدام صور شبكية العين؛ ونشرت النتائج في مجلة "الطبيعة".

هذا النموذج، الذي تم تطويره من خلال التعلم الخاضع للإشراف الذاتي على 1.6 مليون صورة شبكية غير مسماة، يتفوق في تشخيص وتوقع كل من أمراض العيون والاضطرابات الجهازية مثل قصور القلب واحتشاء عضلة القلب.



3. تحسين الإنتاجية الطبية

في اكتشاف آخر للذكاء الاصطناعي، قدمت دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبنغلاديش أول دليل واقعي على أن الذكاء الاصطناعي المستقل يمكن أن يحسن الإنتاجية الطبية، كما أشار داي.

وأظهرت الدراسة، زيادة بنسبة 40٪ في الإنتاجية السريرية في تشخيص أمراض الشبكية لدى مرضى السكري.

4. التصوير الطبي



DALL-E 3 هو نموذج لتوليد الصور قائم على الذكاء الاصطناعي تم إطلاقه في يناير 2021.

إن التقدم في التصوير الطبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي المحسنة، أدى إلى أوقات مسح أسرع وتحسين دقة الصورة وتقليل التعرض للإشعاع.



5. تسريع أبحاث السرطان

وصف أندريه إستيفا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ArteraAI، وهي شركة للطب الدقيق في كاليفورنيا، أبحاث السرطان بأنها "أرض خصبة للذكاء الاصطناعي".

وقال لشبكة فوكس نيوز: "نحن نستخدمها للعثور على أنماط مخفية في البيانات، وتخصيص عملية اتخاذ القرار العلاجي، والمساعدة في التنبؤ بفوائد العلاج".

وأشارت إستيفا إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تسريع التجارب السريرية وفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة في مجال الرعاية الصحية.

6. الأجهزة الطبية ذات الذكاء الاصطناعي

أشار داي من جامعة جونز هوبكنز إلى أن الأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي لا تزال قوية. واعتبارًا من يوليو 2023، تمت الموافقة على 692 جهازًا يعمل بالذكاء الاصطناعي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام السريري، بزيادة قدرها 33% عن عام 2022.

وقال داي لفوكس نيوز: "تغطي الأجهزة المعتمدة الآن 19 تخصصًا، على الرغم من أن الأشعة تظل التخصص الأكبر، حيث تمثل حوالي ثلاثة أرباع الأجهزة المعتمدة".

عام حافل

ووصف مات موهيبي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والأبحاث في شركة برايتسايد هيلث في نيويورك، عام 2023 بأنه "عام حافل بالنجاحات" للأبحاث الأساسية في نماذج اللغات الكبيرة للرعاية الصحية.

وأضاف: "من المرجح جدًا أن يحل الأطباء الذين يتبنون هذه التقنيات محل الأطباء الذين لا يفعلون ذلك".

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