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محكمة مرور العين تدين 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام

12/24/2023 5:28:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دانت محكمة جنح مرور العين، ثلاثة أشخاص بتهم قيادة مركبات بطيش وتهور وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، والاستعراض بطريقة خطرة في الطريق العام والتسبب في إتلاف ممتلكات عامة، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته، بأن قادوا مركباتهم بصورة تحدث ضجيجاً ودون أن يثبتوا عليها لوحات الأرقام، مخالفين بذلك أحكام قانون السير والمرور.

​ وقضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين 50 ألف درهم عن تهمتي عدم الالتزام بالقواعد المرورية والقيادة بتهور والاستعراض في الطريق العام، والإتلاف العمدي، وإلزامهم بتأدية الخدمة المجتمعية عن تهمة القيادة بصورة تحدث ضجيجاً وقيادة المركبة دون لوحات أرقام، مع وقف العمل بالرخص الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة المركبات المضبوطة.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر استعراض سائقي مركبات على الطريق العام والقيادة بطيش وتهور، وهو ما ترتب عليه إتلاف طريق عام وتعريض حياة الأشخاص الموجودين في المكان للخطر، وبناء عليه اتخذت الجهات المختصة إجراءات ضبط السائقين وفق الإجراءات القانونية المقررة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بإدانتهم عن ارتكاب الوقائع المسندة إليهم بعد ثبوت جميع الأدلة المقدمة.

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