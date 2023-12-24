المشجعون على موعد مع عائلة التعويذة ..انطلاق جولة احتفالية لكأس آسيا 2023 في قطر والسعودية والإمارات



مع بقاء أقل من شهر على انطلاق صفارة البداية لأول مباراة في كأس آسيا AFC قطر 2023، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الترقب والإثارة لدى المشجعين، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2023.

وتشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا AFC 2023 في أماكن مختارة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة سبوق، التعويذة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية، إضافة إلى

تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار البطولة القارية.

وستجري الفعاليات في قطر في سيتي سنتر الدوحة وفي قطر مول، وفي السعودية في بوليفارد رياض سيتي والظهران مول، وفي دولة الإمارات في القرية العالمية في دبي إضافة إلى الريم مول في أبو ظبي.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجولة الاحتفالية عبر حسابات كأس آسيا قطر 2023 على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة بعد نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011. ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في آسيا على الطريق للفوز بلقب البطولة التي ستشهد 51 مباراة تقام في 9 استادات، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.





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