ديفيد ألابا يفوز بجائزة أفضل لاعب نمساوي للمرة العاشرة في رقم قياسي غير مسبوق



توج ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني بجائزة لاعب العام في النمسا للمرة العاشرة في مسيرته.

وأصبح ألابا الأكثر فوزا بجائزة أفضل لاعب في العام في تاريخ النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية مساء السبت.

وانضم ألابا إلى النادي الملكي في 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وساهم في فوز فريقه بكأس ملك إسبانيا العام الماضي.

ويغيب ألابا حاليا لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وسبق لألابا الفوز بجائزة أفضل لاعب في النمسا في أعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2020 و2021 و2022، قبل أن يحصد الجائزة في 2023 ليصبح أفضل لاعب في تاريخ النمسا.

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