بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي، بقيمة 152 مليون درهم، بهدف تحفيز الموظفين إلى مواصلة التميّز في الأداء.
وتمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وتهدف المكافأة لتحفيز الموظفين في حكومة دبي إلى مواصلة التميز في الأداء، وتوفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي.
كما تهدف إلى استقطاب أفضل الكفاءات والعقول للمساهمة في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في دبي، وتعزيز الارتقاء بمعايير الأداء المتميز لترسيخ مكانة دبي ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي.
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