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بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

12/24/2023 5:28:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي، بقيمة 152 مليون درهم، بهدف تحفيز الموظفين إلى مواصلة التميّز في الأداء.

وتمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتهدف المكافأة لتحفيز الموظفين في حكومة دبي إلى مواصلة التميز في الأداء، وتوفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي.

كما تهدف إلى استقطاب أفضل الكفاءات والعقول للمساهمة في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في دبي، وتعزيز الارتقاء بمعايير الأداء المتميز لترسيخ مكانة دبي ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي.

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