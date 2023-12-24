محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعيق سيطرة إسرائيل على أراضي غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن محللين عسكريين إسرائيليين قولهم إن شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العميقة تعيق سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة.

وكشف المعلق العسكري رون بن يشاي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وجود فجوة في المعلومات الاستخبارية لدى جيش الاحتلال فيما يتعلق بملف الإنفاق وحجمها.

وقال "من ناحية أخرى، في منطقة خان يونس وفيما يسمى بـ "المعسكرات الوسطى " الواقعة شمال المدينة، تتوفر المنافذ وفوهات الإنفاق في كل مكان تقريبًا لتنطلق منها قوات حماس. لقد فوجئ الجيش الإسرائيلي عندما اكتشف أن مجموعة منظومة الأنفاق وفوهات الأنفاق التابعة لحماس أكبر بنسبة 500% إلى 600% من تقديراته".

وأكمل المعلق العسكري: "إذا كان الجيش يعتقد في السابق أن هناك 500 كيلومتر من الأنفاق ونحو 1000 فوهة في كامل أراضي قطاع غزة، فإنه الآن ومن المعروف أن هناك آلاف الكيلومترات من الأنفاق وآلاف فوهات الانفاق هذه أرقام لا يمكن تصورها".