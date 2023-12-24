محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعيق سيطرة إسرائيل على أراضي غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن محللين عسكريين إسرائيليين قولهم إن شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العميقة تعيق سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة.
وكشف المعلق العسكري رون بن يشاي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وجود فجوة في المعلومات الاستخبارية لدى جيش الاحتلال فيما يتعلق بملف الإنفاق وحجمها.
وقال "من ناحية أخرى، في منطقة خان يونس وفيما يسمى بـ "المعسكرات الوسطى " الواقعة شمال المدينة، تتوفر المنافذ وفوهات الإنفاق في كل مكان تقريبًا لتنطلق منها قوات حماس. لقد فوجئ الجيش الإسرائيلي عندما اكتشف أن مجموعة منظومة الأنفاق وفوهات الأنفاق التابعة لحماس أكبر بنسبة 500% إلى 600% من تقديراته".
وأكمل المعلق العسكري: "إذا كان الجيش يعتقد في السابق أن هناك 500 كيلومتر من الأنفاق ونحو 1000 فوهة في كامل أراضي قطاع غزة، فإنه الآن ومن المعروف أن هناك آلاف الكيلومترات من الأنفاق وآلاف فوهات الانفاق هذه أرقام لا يمكن تصورها".
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