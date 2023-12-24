لو فيغارو: مسيحيو فلسطين يمرون بأحد أتعس أعياد الميلاد

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN-تخيّم أجواء الخوف على مسيحيي فلسطين، مع اقتراب عيد الميلاد، وسط تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة للصراع الذي دام أحد عشر أسبوعًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، يملأ المذياع الأجواء بالصرخات والصياح، بينما تسير السيارات بسرعة على طول أسوار القدس، حيث اندلعت الحرب، وتحولت الحجارة القديمة، التي بُنيت قبل خمسة وعشرين قرنًا، إلى ظلال رمادية.

وفي قطاع غزة، "تم قصف مدرسة للتو، وبثت أصداؤها عبر إذاعة الشرق المحلية، ما أدى إلى خنق أصوات المدينة المقدسة، بصرخات الأمهات الحزينات، والأطفال المذعورين، والرجال الغاضبين يتردد صداها في كل محطة مرورية، وفقًا لوصف الصحيفة.

وأوضح التقرير أنه منذ أحداث الحرب الحالية، تحولت الحياة في الضفة الغربية إلى مزيج من عدم اليقين والشعور بالذنب، حيث يعتقد كل فلسطيني أنه قد يكون التالي في القائمة.

وفي بيت لحم، مسقط رأس السيد المسيح، أغلق متجر "أمير السلام" أبوابه، وهجر السياح الشوارع المحيطة بكنيسة المهد، بينما يجتمع المصلون في قداس الأحد، كممثلين عن الروم الأرثودكس والأرمن واللاتين، إذ يصلي كل منهم في قداسه الخاص.

ونقل التقرير عن كاهن يرتدي ملابس حمراء، قوله: "إنه أحد أتعس أعياد الميلاد"، مضيفًا "نحن مجروحون، نفكر في أطفال غزة الذين يُسحقون تحت منازلهم".

وأشار فلسطيني ملتح، وهو يلمس عمودًا في الكنيسة، إلى أن يسوع ومريم ويوسف مروا بغزة عندما هربوا إلى مصر، قائلاً: "لقد بقوا هناك لبضعة أيام".

وفي ظل التوتر، يتنبأ أحد البائعين في بيت لحم قائلاً: "لا يوجد سياح! بيت لحم ماتت! اليوم الحرب في غزة، وغدًا ستكون هنا".

وفيما يتعلق بالاحتفالات بعيد الميلاد، دعا بطاركة وأساقفة الأراضي المقدسة إلى الاعتدال بين المسيحيين البالغ عددهم 182 ألف مسيحي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث لا توجد أشجار عيد ميلاد عامة، ولا احتفالات صاخبة بشكل مفرط، كإظهار للتضامن مع سكان غزة.

وأوضح التقرير أن المسيحيين الفلسطينيين، الذين يمثلون نسبة صغيرة من السكان (2%)، يشعرون أنهم أقلية عندما يغادر السياح والعمال الأجانب.

وكشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن انخفاض عدد السكان المسيحيين الفلسطينيين إلى النصف خلال عقدين من الزمن.

وفي الطيبة، آخر قرية مسيحية في الضفة الغربية، أكد الكاهن المحلي أهمية الحفاظ على براءة الشباب، داعيًا إلى الفرح وسحر عيد الميلاد وسط التوتر.

وتسلط الصحيفة الضوء على تأثير الصراع على الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون، وقدرة المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة على الصمود.

وتطرَّق التقرير إلى تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف يتشابك السياق التاريخي والديني مع الصراعات المعاصرة التي يواجهها الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة المضطربة.

ومع اقتراب موسم عيد الميلاد، يظل السؤال قائمًا: "ماذا كان سيفعل يسوع مكاننا؟" ردَّت راهبة في الطيبة بعمق قائلة: "يسوع سيدافع عن أرضه مثلنا، دون أسلحة وبحب".