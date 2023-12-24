اعتصام واضراب عن العمل في شركة مياه اليرموك ومطالبات باقالة هيئة المديرين

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اعتصم موظفون في شركة مياه اليرموك، الأحد، كما نفذوا اضرابا عن العمل للمطالبة برحيل مجلس الادارة وهيئة المديرين التي تم تعيينها مؤخرا.

وطالب الموظفون بتعيين مدير عام للشركة، لافتين إلى أن تأخر تعيين مدير واستمرار وجود خلافات مع الموظفين يتسبب بتراجع أداء الشركة وينعكس سلبا على خدماتها.

وأضاف الموظفون هناك شعورا عامّا بانعدام الأمن والاستقرار الوظيفي، بالاضافة إلى التعدي على حقوق الموظفين المكتسبة (بعض العلاوات وراتب الثالث عشر)، محذّرين من القرارات التي يمكن أن تساهم بتراجع الشركة.

وأغلق موظفون أبواب الشركة ومنعوا دخول أي شخص من أعضاء الإدارة إلى أماكن العمل.

هذا ولم يصدر أي رد صحفي من شركة مياه اليرموك، وتحاول عمان نت التواصل مع الشركة.

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