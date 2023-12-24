اعتصام واضراب عن العمل في شركة مياه اليرموك ومطالبات باقالة هيئة المديرين

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- Amman Net)
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تكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. اعتصام واضراب عن العمل في شركة مياه اليرموك ومطالبات باقالة هيئة المديرين 12/24/2023 - 12:47 عمان ن
اعتصم موظفون في شركة مياه اليرموك، الأحد، كما نفذوا اضرابا عن العمل للمطالبة برحيل مجلس الادارة وهيئة المديرين التي تم تعيينها مؤخرا.
وطالب الموظفون بتعيين مدير عام للشركة، لافتين إلى أن تأخر تعيين مدير واستمرار وجود خلافات مع الموظفين يتسبب بتراجع أداء الشركة وينعكس سلبا على خدماتها.
وأضاف الموظفون هناك شعورا عامّا بانعدام الأمن والاستقرار الوظيفي، بالاضافة إلى التعدي على حقوق الموظفين المكتسبة (بعض العلاوات وراتب الثالث عشر)، محذّرين من القرارات التي يمكن أن تساهم بتراجع الشركة.
وأغلق موظفون أبواب الشركة ومنعوا دخول أي شخص من أعضاء الإدارة إلى أماكن العمل.
هذا ولم يصدر أي رد صحفي من شركة مياه اليرموك، وتحاول عمان نت التواصل مع الشركة.
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