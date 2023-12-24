الأمانة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات قبل نهاية العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين ما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31 كانون الأول الحالي.



وأكدت في بيان اليوم الأحد، إمكانية الدفع الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة من خلال موقع أمانة عمان ، او "إي فواتيركم"، او من خلال حساب المكلف البنكي والبطاقات الائتمانية ومحافظ الموبايل الالكترونية أو نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع "إي فواتيركم" والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.



وأشارت الأمانة الى جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات من خلال الاتصال على هواتف مركز اتصال أمانة عمان على الرقم 102 او الرقم 11718.



وكانت الأمانة قد عكست تطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة.