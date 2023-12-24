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جيش الاحتلال يطلب إخلاء بلدة بالجليل الغربي

12/24/2023 5:17:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان بلدة ليمان الحدودية في الجليل الغربي إخلائها فورا.


وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بإغلاق عدد من المستوطنات في الجليل، بسبب ما قالت، إنها تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.


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