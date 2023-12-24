جيش الاحتلال يطلب إخلاء بلدة بالجليل الغربي

جيش الاحتلال يطلب إخلاء بلدة بالجليل الغربي
التاريخ
12/24/2023 5:17:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان بلدة ليمان الحدودية في الجليل الغربي إخلائها فورا.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بإغلاق عدد من المستوطنات في الجليل، بسبب ما قالت، إنها تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
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