كيف يمكن أن يؤثر موسم البرد على سلوكياتنا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي، يعني الشتاء درجات حرارة أكثر برودة وأياما أقصر، لكن الأمر قد يتعدى ذلك لدى البعض بشكل يؤثر على حياتهم اليومية.

وتشير مجموعة من الأبحاث في علم النفس والمجالات ذات الصلة إلى أن الشتاء يجلب بعض التغييرات العميقة في طريقة تفكير الناس وشعورهم وتصرفاتهم.



وقد ارتبطت بعض تأثيرات الشتاء بعوامل وممارسات ثقافية، في حين أن البعض الآخر يعكس على الأرجح الاستجابات البيولوجية الفطرية لأجسامنا لظروف الأرصاد الجوية والبيئية المتغيرة.

كآبة الشتاء وقيلولة الشتاء الطويلة

مع قصر الأيام، يعاني الكثيرون من أحد أشكال الاكتئاب ويعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي (أو SAD).

ويميل أولئك الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الشعور باليأس، وانخفاض الدافع للمشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها بشكل عام، والخمول. وحتى أولئك الذين لا يستوفون العتبة السريرية لهذا الاضطراب فقد يشهدون زيادة في أعراض القلق والاكتئاب.



زيادة الوزن

من المعروف أن فصل الشتاء هو الوقت من العام الذي يكتسب فيه الكثيرون وزنا إضافيا. وتشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية تكون في أسوأ حالاتها، ومحيط الخصر في أكبر حالاته، خلال هذا الفصل.



وفي الواقع، وجدت مراجعة حديثة للدراسات حول هذا الموضوع أن متوسط زيادة الوزن في موسم العطلات يبلغ نحو 0.5 إلى 1.3 كم، فضلا عن أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يميلون إلى اكتساب المزيد.

التركيز والاهتمام



وجدت الدراسات أنه خلال هذا الوقت من العام، قد يكون من الأسهل على الأشخاص الانتباه في المدرسة أو العمل. وتوصل علماء الأعصاب إلى أن الأداء في المهام التي تقيس الاهتمام المستمر كان أفضل خلال فصل الشتاء.



وتشير الأبحاث إلى أن التغيرات الموسمية في مستويات السيروتونين والدوبامين الناتجة عن التعرض الأقل لضوء النهار قد تساعد بتفسير التحولات في الوظيفة الإدراكية خلال فصل الشتاء.



العطاء

تميل معدلات العطاء الخيري إلى إظهار زيادة كبيرة في هذا الوقت من العام. ويصبح الناس أكثر سخاء في تقديم الإكراميات. ومن المحتمل ألا يكون هذا الاتجاه بسبب المناطق الثلجية أو الأيام المظلمة، ولكنه بدلا من ذلك ربما يكون استجابة لقيم الإيثار المرتبطة بعطلات الشتاء التي تشجع سلوكيات مثل الكرم.

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