الحكومة: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تشمل القطاع الخاص

الحكومة: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تشمل القطاع الخاص
التاريخ
12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم غد الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023، وكذلك يوم الاثنين الموافق للأول من كانون الثَّاني لعام 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة يشمل القطاع الخاص.
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