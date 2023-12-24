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بريطانيا: مصممون على دورنا بصد الهجمات التي تهدد الأمن البحري

12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع البريطاني لصحيفة "التايمز" إنهم لن يسمحوا بأن يصبح أي طريق بحري منطقة محظورة، خاصةً في البحر الأحمر.


وأضاف: "يجب أن نظل ملتزمين بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية، ومصممون على أن تظل بريطانيا طرفًا رئيسيًا في صد الهجمات التي تهدد الأمن البحري.


وبين أنهم ملتزمون بحماية المصالح البريطانية في الخليج للسفن التي ترفع علمهم أو تحمل بضائعهم.


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