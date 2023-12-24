بريطانيا: مصممون على دورنا بصد الهجمات التي تهدد الأمن البحري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال وزير الدفاع البريطاني لصحيفة "التايمز" إنهم لن يسمحوا بأن يصبح أي طريق بحري منطقة محظورة، خاصةً في البحر الأحمر.
وأضاف: "يجب أن نظل ملتزمين بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية، ومصممون على أن تظل بريطانيا طرفًا رئيسيًا في صد الهجمات التي تهدد الأمن البحري.
وبين أنهم ملتزمون بحماية المصالح البريطانية في الخليج للسفن التي ترفع علمهم أو تحمل بضائعهم.
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