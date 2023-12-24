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زين كاش تجهّز طرود غذائية لأهالي قِطاع غزّة بقيمة 25,000 دينار

12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمالاً لحملاتها لدعم الأهل في قِطاع غزّة ، وتخفيف معاناتهم ؛ قامت شركة "زين كاش" بتقديم تبرّع نقدي بقيمة 25,000 ألف دينار أردني لتجهيز طرود غذائية لأهالي قِطاع غزّة ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزّة".
وخصصت" زين كاش“ما نسبته 1% من كل عملية شرائية يقوم بها زبائنها عبر بطاقاتها ومحفظتها لصالح حملتها " مُشترياتك خير لك ولهم" التي أطلقتها مؤخراً، إذ سيتم توجيه المبلغ لتجهيز طرود غذائية طارئة ضمن حملة تكية أم علي "لأجلك يا غزّة"، وإيصالها إلى الأُسر المتضررة من الحرب في القِطاع، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إذ تم تجهيز 150 طرداً غذائياً، يحتوي على مواد غذائية جاهزة للأكل ولا تتطلب الطهي.
ويأتي إطلاق "زين كاش" لهذه الحملة انطلاقاً من واجبها الإنساني ودورها الوطني لإغاثة الأهل في غزّة والمساهمة في التخفيف من حِدة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها، ودعماً لصمودهم ورفضاً للاعتداءات العنصرية والتطهير العِرقي الذي يتعرض له القِطاع من قِبل قوات الاحتلال الغاشم.
وكانت "زين كاش" قد تعاونت مع نقابتي المهندسين والمقاولين ضمن حملة "غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار"، التي أطلقتها اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين، إذ وصلت قيمة تبرعات الحملة إلى 500 ألف دينار أردني رُصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قِطاع غزّة.




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