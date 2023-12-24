سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا بجباليا البلد
التاريخ
12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-، إنها استهدفت دبابة "ميركافا" للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة تاندوم في شارع النزهة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وقبل قليل، قالت سرايا القدس، إنها قصفت حشودا عسكرية للاحتلال في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف هاون.
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