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سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا بجباليا البلد

12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-، إنها استهدفت دبابة "ميركافا" للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة تاندوم في شارع النزهة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.


وقبل قليل، قالت سرايا القدس، إنها قصفت حشودا عسكرية للاحتلال في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف هاون.

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