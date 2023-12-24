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البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية معاً

12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقام البنك العربي مؤخراً حفلاً خاصاً في مبنى الإدارة العامة للبنك تقديراً للدور المميز الذي يقوم به المتطوعون في برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً". وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري والمدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق وعدد من مدراء القطاعات والدوائر والموظفين.
وشهد الحفل تكريم فريق متطوعي البنك العربي الذين شاركوا خلال العام بمجموعة من النشاطات والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي في العديد من المجالات منها: الصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
وعبّر الموظفون المكرّمون خلال الحفل عن شكرهم واعتزازهم بالتقدير الذي تلقوه من البنك، والذي يشكل حافزاً لهم لمواصلة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الأنشطة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع وتنميته.
يذكر أن فريق متطوعي البنك العربي نفذ ما يقارب 74 مبادرة مجتمعية خلال العام الحالي بمشاركة أكثر من 412 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والأقسام، كما بلغ عدد المشاركات التطوعية 972 مشاركة وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي دعمها البنك خلال العام في إطار جهوده المتعلقة بالاستدامة ما يقارب 377,000 مستفيد من مختلف الفئات عبر المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال الصرافات الآلية والخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.




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