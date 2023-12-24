إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي لم يقترب بعد من تقليص قدرات حركة حماس، رغم النجاحات التي حققها.
وأضافت أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء هيئة في شمال قطاع غزة تتولى توزيع المساعدات الإنسانية.
وزعمت أن هيئة توزيع المساعدات الإنسانية قد تتولى زمام الأمور في قطاع غزة مستقبلا.
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