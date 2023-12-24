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إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس

12/24/2023 5:17:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي لم يقترب بعد من تقليص قدرات حركة حماس، رغم النجاحات التي حققها.


وأضافت أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء هيئة في شمال قطاع غزة تتولى توزيع المساعدات الإنسانية.


وزعمت أن هيئة توزيع المساعدات الإنسانية قد تتولى زمام الأمور في قطاع غزة مستقبلا.


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