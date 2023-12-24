نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته- إن "الحرب في غزة تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها".
وتعهد بمواصلة القتال "حتى نحقق أهدافنا بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لنا"
وشدد على أن حكومته لا ترضخ لأي ضغوط دولية، وقال "قرار استمرار الحرب نتخذه وحدنا".
وأضاف "أبلغت الرئيس بايدن أننا سنواصل القتال حتى تحقيق الانتصار وأبدى تفهمه لذلك".
MENAFN24122023000208011052ID1107652937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.