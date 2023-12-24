نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته- إن "الحرب في غزة تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها".



وتعهد بمواصلة القتال "حتى نحقق أهدافنا بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لنا"



وشدد على أن حكومته لا ترضخ لأي ضغوط دولية، وقال "قرار استمرار الحرب نتخذه وحدنا".



وأضاف "أبلغت الرئيس بايدن أننا سنواصل القتال حتى تحقيق الانتصار وأبدى تفهمه لذلك".