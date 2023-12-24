موجة حارة تضرب مناطق في أستراليا وتحذيرات من وقوع حرائق غابات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهدت أجزاء كبيرة من أستراليا موجة حارة اليوم الأحد، الأمر الذي دفع السلطات للتحذير من زيادة احتمالات نشوب حرائق غابات في أجزاء كثيرة من ولاية أستراليا الغربية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرات بخصوص الموجة الحارة في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق، محذرة من أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية.
وفي بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، أكبر ولايات البلاد، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 35 درجة مئوية اليوم، أي أكثر من خمس درجات فوق متوسط درجات الحرارة في شهر ديسمبر.
وقالت وكالة خدمات الطوارئ بولاية أستراليا الغربية على موقعها الإلكتروني، إن هناك أكثر من 20 حريق غابات مشتعل اليوم، بما في ذلك حريق خارج عن السيطرة قرب بيمبرتون، وهي بلدة يقطنها زهاء خمسة آلاف نسمة على بعد نحو 320 كيلومترًا جنوبي بيرث.
وشهد شرق أستراليا حرائق هذا الشهر بسبب ظاهرة "النينيو"، وهي نمط مناخي تتسبب فيه درجات الحرارة الدافئة على غير العادة في المحيط الهادي في إحداث موجات حارة وأعاصير وجفاف وحرائق غابات.
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