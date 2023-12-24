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موجة حارة تضرب مناطق في أستراليا وتحذيرات من وقوع حرائق غابات

12/24/2023 5:14:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت أجزاء كبيرة من أستراليا موجة حارة اليوم الأحد، الأمر الذي دفع السلطات للتحذير من زيادة احتمالات نشوب حرائق غابات في أجزاء كثيرة من ولاية أستراليا الغربية.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرات بخصوص الموجة الحارة في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق، محذرة من أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية.


وفي بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، أكبر ولايات البلاد، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 35 درجة مئوية اليوم، أي أكثر من خمس درجات فوق متوسط درجات الحرارة في شهر ​​ديسمبر.


وقالت وكالة خدمات الطوارئ بولاية أستراليا الغربية على موقعها الإلكتروني، إن هناك أكثر من 20 حريق غابات مشتعل اليوم، بما في ذلك حريق خارج عن السيطرة قرب بيمبرتون، وهي بلدة يقطنها زهاء خمسة آلاف نسمة على بعد نحو 320 كيلومترًا جنوبي بيرث.


وشهد شرق أستراليا حرائق هذا الشهر بسبب ظاهرة "النينيو"، وهي نمط مناخي تتسبب فيه درجات الحرارة الدافئة على غير العادة في المحيط الهادي في إحداث موجات حارة وأعاصير وجفاف وحرائق غابات.

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