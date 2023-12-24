المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يحتفي بيوم الإحصاء الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يحتفي المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجهزة الإحصائية الوطنية بيوم الإحصاء الخليجي، الذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام، وذلك للأهمية التي توليها دول المجلس بالإحصاء ودوره في عملية التنمية، وقد اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م في دورته 141 تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام.





وأكد المركز الإحصائي في بيان بهذه المناسبة، أن العمل الإحصائي الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون شهد تطورًا مستمرًّا ومواكبًا لتطور مسيرة العمل المشترك بشكل عام، حيث بدأ العمل الإحصائي الخليجي المشترك من خلال اللجان وفرق العمل الإحصائية التي كانت تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى حين انطلاقة المركز الإحصائي الخليجي في عام 2013م، الذي يتولى منذ ذلك الحين مهام تنسيق وتعزيز التعاون بين أجهزة الإحصاء الوطنية، وتوفير الدعم الفني الاحصائي بشتى أشكاله، وذلك بهدف إنتاج ونشر بيانات ومعلومات إحصائية خليجية موحّدة وذات جودة عالية، وتقديم خدمات إحصائية فعّالة.





وبيّن أن العمل الإحصائي الخليجي المشترك وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، التي تبنتها الدول الأعضاء والمركز الإحصائي لدول المجلس من خلال ميثاق ممارسات العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون الذي قام المركز بإعداده منذ نشأته، واعتماده من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي، وسعيًا لتعزيز الثقة في الرقم الإحصائي الخليجي الموحّد، وأعد المركز إطارًا لضمان جودة البيانات في دول مجلس التعاون، وتمت الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء، والاستئناس به في تطوير أطر وطنية لضمان الجودة ولتجمع بين المتطلبات الوطنية والخليجية والدولية.





وأضاف المركز أن المنظومة الإحصائية الخليجية تسعى إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والمسيرات الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء، من خلال توفير منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية ذات جودة عالية، تلبي الطلب الوارد من المستخدمين والمتعلق بصنع القرارات، ورسم السياسات، والتخطيط، ورصد التقدم والإنجازات، وتقييم الأداء و قياس الأثر.





وقال إنه على هذا الأساس، يأتي التركيز على المستخدمين بتنوع اهتماماتهم ومؤهلاتهم إحدى القيم التي تبنتها المنظومة، حيث تعمل هذه المنظومة على تلبية الاحتياج القائم على الطلب، وما يطرأ عليه من تطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استباق احتياجات المستخدمين قدر الإمكان. وهذا بدوره يؤدي إلى إعداد

واستحداث الأدوات الإحصائية المناسبة، من أجل تلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة توقعاتهم واهتماماتهم وقدراتهم.







وذكر أن الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م) من رؤية العمل الإحصائي الخليجي المشترك 2030م مثلت توجهًا طموحًا نحو المضي قدمًا لترسيخ العمل الاحصائي الخليجي المشتركـ وما تتطلبه المرحلة من مواكبة المنظومة الإحصائية للطلب المتزايد على الإحصاءات كمًا ونوعًا، واستجابة لإحتياجات المستخدمين وتسخيرا للتقدم التقني والتكنولوجي في علوم البيانات وغيرها من الأدوات الداعمة، حيث تحدد الأهداف التي تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية لتحقيقها، والمسار المشترك الذي تعتزم تنفيذه في المرحلة الأولى من تحقيق تلك الرؤية الطموحة والمتمثلة في وجود منظومة إحصائية خليجية ذكية وموثوقة تدعم القرار.





وأوضح أن هذه المرحلة تركز على تحقيق التحول من أساليب العمل الإحصائي الحالية إلى أساليب متطورة في تجميع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، وقد بات هذا التحول ضروريًا لضمان استجابة المنظومة الإحصائية الخليجية للتطورات المستمرة في جانب الطلب في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية.