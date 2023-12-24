وزير شؤون البلديات والزراعة ومحافظ المحافظة الجنوبية يفتتحان مشروع تطوير عين الحنينية

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- Akhbar Al Khaleej) افتتح المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مشروع تطوير عين الحنينية في مجمع 903، بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والمهندس عيسى عبد الرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة اهتمام الوزارة بالحفاظ على العيون الأثرية وتطويرها وتأهيلها، لتكون شاهدًا على تاريخ مملكة البحرين العريق ونمط المعيشة والحياة قديمًا، منوهًا إلى أن عين الحنينية تعتبر من أقدم العيون الموجودة في مملكة البحرين، لذلك حرصت الوزارة على إبرازها وتحويلها إلى مشروع خدمي ترفيهي يعكس أهمية وهوية الموقع الاجتماعية وتاريخه العريق للمواطنين والزوار.
وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لتطوير العيون التاريخية في مختلف المحافظات للحفاظ عليها كمعالم أثرية تعبر عن حقبة من الزمن عاش فيها أهالي البحرين، وكانوا خلالها يعتمدون على العيون الارتوازية كمصدر للمياه في حياتهم اليومية.
ولفت المبارك إلى أنه تم تطوير عين الحنينية على امتداد مساحة 7,020 مترًا مربعًا لتكون متنزهًا عامًا، يشتمل مظلة فايبر لتغطية مساحة 600 متر مربع، وتركيب ألعاب للأطفال، وتخصيص منطقة للنافورة، وتركيب أرضية مطاطية في منطقة ألعاب الأطفال، وممشى مزود بنظام للتبريد بالرذاذ، ومناطق بمساحات خضراء وأشجار، وجلسات بشكل دائري حول النافورة، بالإضافة لجلسات مظللة، ومسرح، وإعادة تهيئة دورات المياه إلى جانب التشجير والتجميل وإعادة إحياء عين الحنينية التاريخية.
من جهته، أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الحرص على متابعة وتنفيذ احتياجات الأهالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي المستمر لتطوير القطاع الخدمي والتنموي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بما يخدم القطاع التنموي والمستدام الذي تشهده كافة مناطق المحافظة الجنوبية.
وأوضح سمو المحافظ بأن عين الحنينية تعتبر معلمًا وطنيًا شامخًا يعكس الإرث الوطني والتاريخي لمجتمع المحافظة الجنوبية، حيث تعد العين من أهم المعالم في مدينة الرفاع ومصدر فخر واعتزاز للأهالي، مشيداً سموه بحرص الجهات في إعادة إحياء العين وتطويرها والاهتمام بالمواقع التاريخية الأخرى، وذلك لإبراز ما تزخر به المحافظة من مكانة وطنية وتاريخية بارزة.
وفي هذا الصدد، اعتبر المهندس عيسى عبد الرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للمرافق والحدائق التي تم تنفيذها في المنطقة الجنوبية، حيث سيلبي احتياجات الأسر البحرينية والزوار من الخدمات والمرافق الترفيهية وألعاب الأطفال.
كما أثنى عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على التنسيق المشترك بين المجلس البلدي والوزارة والجهاز التنفيذي في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في الحفاظ على الإرث التاريخي للمعالم والعيون الأثرية في المنطقة الجنوبية، والتي تمثل تعريفاً للأجيال الحالية والقادمة بتاريخ البحرين القديم وعادات أهله وتقاليدهم في تلك الفترة.
أما خالد شاجرة ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المحافظة الجنوبية، فقد أشاد بتطوير عين الحنينية، وجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في تصميمه وتنفيذه والحرص على أن يكون موقعًا جاذبًا تتوافر فيه كل الخدمات الترفيهية، ليبقى معلماً بارزاً يعبر عن تاريخ هذه العين الأثرية المشهورة على مستوى مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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