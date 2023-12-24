وزير شؤون البلديات والزراعة ومحافظ المحافظة الجنوبية يفتتحان مشروع تطوير عين الحنينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مشروع تطوير عين الحنينية في مجمع 903، بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، والمهندس عيسى عبد الرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة اهتمام الوزارة بالحفاظ على العيون الأثرية وتطويرها وتأهيلها، لتكون شاهدًا على تاريخ مملكة البحرين العريق ونمط المعيشة والحياة قديمًا، منوهًا إلى أن عين الحنينية تعتبر من أقدم العيون الموجودة في مملكة البحرين، لذلك حرصت الوزارة على إبرازها وتحويلها إلى مشروع خدمي ترفيهي يعكس أهمية وهوية الموقع الاجتماعية وتاريخه العريق للمواطنين والزوار.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لتطوير العيون التاريخية في مختلف المحافظات للحفاظ عليها كمعالم أثرية تعبر عن حقبة من الزمن عاش فيها أهالي البحرين، وكانوا خلالها يعتمدون على العيون الارتوازية كمصدر للمياه في حياتهم اليومية.

ولفت المبارك إلى أنه تم تطوير عين الحنينية على امتداد مساحة 7,020 مترًا مربعًا لتكون متنزهًا عامًا، يشتمل مظلة فايبر لتغطية مساحة 600 متر مربع، وتركيب ألعاب للأطفال، وتخصيص منطقة للنافورة، وتركيب أرضية مطاطية في منطقة ألعاب الأطفال، وممشى مزود بنظام للتبريد بالرذاذ، ومناطق بمساحات خضراء وأشجار، وجلسات بشكل دائري حول النافورة، بالإضافة لجلسات مظللة، ومسرح، وإعادة تهيئة دورات المياه إلى جانب التشجير والتجميل وإعادة إحياء عين الحنينية التاريخية.









من جهته، أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الحرص على متابعة وتنفيذ احتياجات الأهالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي المستمر لتطوير القطاع الخدمي والتنموي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بما يخدم القطاع التنموي والمستدام الذي تشهده كافة مناطق المحافظة الجنوبية.

وأوضح سمو المحافظ بأن عين الحنينية تعتبر معلمًا وطنيًا شامخًا يعكس الإرث الوطني والتاريخي لمجتمع المحافظة الجنوبية، حيث تعد العين من أهم المعالم في مدينة الرفاع ومصدر فخر واعتزاز للأهالي، مشيداً سموه بحرص الجهات في إعادة إحياء العين وتطويرها والاهتمام بالمواقع التاريخية الأخرى، وذلك لإبراز ما تزخر به المحافظة من مكانة وطنية وتاريخية بارزة.

وفي هذا الصدد، اعتبر المهندس عيسى عبد الرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للمرافق والحدائق التي تم تنفيذها في المنطقة الجنوبية، حيث سيلبي احتياجات الأسر البحرينية والزوار من الخدمات والمرافق الترفيهية وألعاب الأطفال.

كما أثنى عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على التنسيق المشترك بين المجلس البلدي والوزارة والجهاز التنفيذي في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في الحفاظ على الإرث التاريخي للمعالم والعيون الأثرية في المنطقة الجنوبية، والتي تمثل تعريفاً للأجيال الحالية والقادمة بتاريخ البحرين القديم وعادات أهله وتقاليدهم في تلك الفترة.

أما خالد شاجرة ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المحافظة الجنوبية، فقد أشاد بتطوير عين الحنينية، وجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في تصميمه وتنفيذه والحرص على أن يكون موقعًا جاذبًا تتوافر فيه كل الخدمات الترفيهية، ليبقى معلماً بارزاً يعبر عن تاريخ هذه العين الأثرية المشهورة على مستوى مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.