الوكيل المساعد لتنمية المجتمع تترأس اجتماع صندوق العمل الاجتماعي الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأست الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، بحضور عدد من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني،ومقاولات الكوهجي.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مبادرات المنظمات الأهلية الرائدة في خدمة المجتمع عبر برنامج المنح المالية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، لتحفيز المنظمات الأهلية على ابتكار وتنفيذ مشروعات اجتماعية تنموية من خلال معايير جديدة للبرنامج واستمارات تسهل دخول الجمعيات في برنامج المنح المالية.

وأشادت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق ودوره في توسيع قاعدة المبادرات التنموية التي تتقدم بها المنظمات الأهلية للاستفادة من خدماته.



ويأتي دعم المؤسسات والبنوك في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في البحرين.