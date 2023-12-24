الوكيل المساعد لتنمية المجتمع تترأس اجتماع صندوق العمل الاجتماعي الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأست الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، بحضور عدد من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني،
ومقاولات الكوهجي.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مبادرات المنظمات الأهلية الرائدة في خدمة المجتمع عبر برنامج المنح المالية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، لتحفيز المنظمات الأهلية على ابتكار وتنفيذ مشروعات اجتماعية تنموية من خلال معايير جديدة للبرنامج واستمارات تسهل دخول الجمعيات في برنامج المنح المالية.
وأشادت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق ودوره في توسيع قاعدة المبادرات التنموية التي تتقدم بها المنظمات الأهلية للاستفادة من خدماته.
ويأتي دعم المؤسسات والبنوك في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في البحرين.
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