الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمكتبه بمقر الهيئة،
شفيرو جينتي جينا القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى مملكة البحرين.
وبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مع القنصل الأثيوبي العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا بأهمية استمرار تعاون البعثات الدبلوماسية مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة في بيئة عمل تتمتع بالعدالة والاستقرار، من خلال توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها وأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين بالمملكة، مستعرضًا الجهود والمبادرات التي تنفذها المملكة لتعزيز بيئة العمل.
كما جرى أثناء اللقاء، التباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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