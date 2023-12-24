الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمكتبه بمقر الهيئة،شفيرو جينتي جينا القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى مملكة البحرين.

وبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مع القنصل الأثيوبي العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا بأهمية استمرار تعاون البعثات الدبلوماسية مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة في بيئة عمل تتمتع بالعدالة والاستقرار، من خلال توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها وأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين بالمملكة، مستعرضًا الجهود والمبادرات التي تنفذها المملكة لتعزيز بيئة العمل.

كما جرى أثناء اللقاء، التباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.