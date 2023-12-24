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الخليج الإماراتية: أبوظبي توظف قدراتها لوقف إطلاق النار في غزة

12/24/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، اليوم الأحد، أن أبوظبي توظف كل قدراتها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تمكنت بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من مائة ساعة في مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى قرار بزيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "قرار في وقته" - أن "القرار (2720) يعتبر اختراقاً مهماً لحالة الانسداد السياسي في مواجهة (الفيتو) الأمريكي الذي حال دون نجاح مشاريع سابقة لوقف إطلاق النار وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وهو إنجاز اعتبرته الإمارات خطوة بالغة الأهمية واختراقاً تاريخياً يعزز الوضع الإنساني في غزة".


وأشارت إلى أنه "أهم ما في القرار هو تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على وجه السرعة، ويكون مسؤولاً عن إيصالها، فضلاً عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات، وإنشاء آلية للمساعدات عبر دول ليست أطرافاً في الصراع، على أن يقدم تقريراً عن عمله إلى مجلس الأمن خلال 20 يوماً، ثم يقدم مثل هذا التقرير كل 90 يوماً، ما يعني التزام الشفافية في تقديم المساعدات ووصولها إلى مستحقيها".







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